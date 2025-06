NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Übernahme von Blueprint Medicines auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, es handele sich um eine Transaktion, die aus strategischer und finanzieller Sicht Sinn mache. Gestärkt würden die Geschäfte im Bereich der seltenen Krankheiten und der Immunologie./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 14:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 14:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.