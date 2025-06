FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Übernahme der US-Pharmafirma Blueprint mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern verbreitere seine Umsatzbasis, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar dazu. Die Konditionen des Kaufs wirkten zunächst einmal nicht ungeheuerlich, doch es gebe bei der Transaktion einige Vor- und Nachteile zu berücksichtigen. Eine zunächst einmal schwache Kursreaktion auf die Ankündigung sei nicht unvernünftig gewesen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.