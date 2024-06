Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 4 514,89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 4 512,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 505,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 514,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 508,66 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,655 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 4 531,59 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Wert von 4 372,41 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 3 983,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,05 Prozent auf 170,00 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 177,54 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,68 Prozent auf 710,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,67 Prozent auf 464,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,58 Prozent auf 37,98 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Nestlé (-0,66 Prozent auf 93,94 CHF), Sanofi (-0,65 Prozent auf 87,02 EUR), Diageo (-0,58 Prozent auf 25,54 GBP), BAT (-0,41 Prozent auf 24,30 GBP) und Richemont (-0,39 Prozent auf 140,40 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 452 176 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 580,559 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at