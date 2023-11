Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen

Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent auf 25 332,35 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 233,634 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,288 Prozent fester bei 25 363,74 Punkten, nach 25 290,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 278,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 440,17 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der MDAX lag vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 084,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, einen Stand von 25 975,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 0,562 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 3,80 Prozent auf 19,66 EUR), HELLA GmbH (+ 3,63 Prozent auf 77,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,44 Prozent auf 33,08 EUR), Bechtle (+ 3,18 Prozent auf 44,47 EUR) und HENSOLDT (+ 2,85 Prozent auf 27,44 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-4,40 Prozent auf 80,80 EUR), Jungheinrich (-3,14 Prozent auf 26,50 EUR), PUMA SE (-2,83 Prozent auf 52,82 EUR), Delivery Hero (-2,29 Prozent auf 26,66 EUR) und HUGO BOSS (-2,18 Prozent auf 57,42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 935 413 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

