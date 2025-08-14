Jungheinrich Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er halte an seiner positiven Einstellung zur Aktie des Staplerherstellers und Logistikdienstleisters fest, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste seien eine interessante Möglichkeit zum Einstieg./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32,98 €
|
Abst. Kursziel*:
33,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,29%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
