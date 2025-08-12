Jungheinrich Aktie
|33,16EUR
|0,22EUR
|0,67%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,08 €
|
Abst. Kursziel*:
39,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,72%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
