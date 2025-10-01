Jungheinrich Aktie
|29,38EUR
|-0,16EUR
|-0,54%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,54 €
|
Abst. Kursziel*:
48,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,76%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten
|
25.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
17.09.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.09.25
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX im Minus (finanzen.at)
|
12.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|29,40
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:22
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:20
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:12
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:37
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital