Jungheinrich Aktie

29,38EUR -0,16EUR -0,54%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 09:21:47

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,54 € 		Abst. Kursziel*:
48,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,76%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen

09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
23.09.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 29,40 -0,47% Jungheinrich AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:22 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:20 Nike Neutral UBS AG
09:12 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:37 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 DHL Group Outperform Bernstein Research
07:59 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:45 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:23 Nike Outperform RBC Capital Markets
07:16 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 PUMA Neutral UBS AG
06:28 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.09.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
30.09.25 Volvo AB Underperform Bernstein Research
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
30.09.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
30.09.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
30.09.25 ABB Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen