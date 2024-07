Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester

Der DAX gewinnt derzeit an Wert.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 18 299,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,754 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 18 236,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 235,45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 236,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 460,72 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 497,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 492,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 16 147,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,12 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4,61 Prozent auf 22,90 EUR), RWE (+ 2,85 Prozent auf 32,86 EUR), Commerzbank (+ 2,61 Prozent auf 14,56 EUR), Deutsche Bank (+ 2,15 Prozent auf 15,23 EUR) und Siemens (+ 1,65 Prozent auf 176,58 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Sartorius vz (-2,65 Prozent auf 213,20 EUR), SAP SE (-1,84 Prozent auf 186,04 EUR), QIAGEN (-1,57 Prozent auf 37,95 EUR), MTU Aero Engines (-1,47 Prozent auf 235,30 EUR) und Merck (-1,07 Prozent auf 153,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 907 893 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 221,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

