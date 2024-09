Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Am Freitag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,92 Prozent auf 18 688,81 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,752 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 546,22 Zählern und damit 0,150 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 518,39 Punkte).

Bei 18 542,23 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 722,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der DAX einen Stand von 17 812,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 265,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, betrug der DAX-Kurs 15 654,03 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 10,30 Prozent auf 23,55 EUR), Siemens Energy (+ 9,44 Prozent auf 29,21 EUR), Commerzbank (+ 4,17 Prozent auf 15,63 EUR), Continental (+ 3,31 Prozent auf 53,62 EUR) und BMW (+ 2,75 Prozent auf 73,32 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 39,81 EUR), Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 49,79 EUR), Merck (-0,21 Prozent auf 168,20 EUR), Rheinmetall (-0,15 Prozent auf 521,00 EUR) und Siemens (-0,15 Prozent auf 164,06 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 127 738 Aktien gehandelt. Mit 226,791 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at