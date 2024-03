Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 17 926,50 Punkten aus dem Freitagshandel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 896,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 197,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, stand der LUS-DAX bei 17 119,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 16 726,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.03.2023, einen Stand von 14 872,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 456,90 EUR), Daimler Truck (+ 1,92 Prozent auf 46,68 EUR), Hannover Rück (+ 1,70 Prozent auf 244,60 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 11,93 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,46 Prozent auf 39,14 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-10,55 Prozent auf 23,99 EUR), Infineon (-6,02 Prozent auf 31,91 EUR), Merck (-1,85 Prozent auf 156,85 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 171,92 EUR) und Siemens Healthineers (-1,38 Prozent auf 55,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 24 468 394 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,871 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at