Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zu

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,58 Prozent auf 14 140,54 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 96,931 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 14 074,07 Punkte an der Kurstafel, nach 14 058,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 071,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 170,12 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 3,29 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 13 916,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, notierte der SDAX bei 14 351,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 541,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 5,46 Prozent auf 84,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,44 Prozent auf 6,31 EUR), Schaeffler (+ 3,18 Prozent auf 4,54 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,88 Prozent auf 51,85 EUR) und Dürr (+ 2,51 Prozent auf 22,04 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-1,92 Prozent auf 66,30 EUR), KWS SAAT SE (-1,84 Prozent auf 64,10 EUR), Mutares (-1,80 Prozent auf 21,80 EUR), STRATEC SE (-1,72 Prozent auf 42,80 EUR) und Drägerwerk (-0,98 Prozent auf 45,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 909 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,844 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

