Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 13 476,30 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,826 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,039 Prozent schwächer bei 13 435,47 Punkten in den Handel, nach 13 440,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 476,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 435,47 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3,91 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 04.12.2023, einen Stand von 13 071,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 564,25 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 04.01.2023, mit 12 408,00 Punkten bewertet.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 2,51 Prozent auf 5,80 EUR), MorphoSys (+ 1,98 Prozent auf 33,99 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,63 Prozent auf 5,50 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,18 Prozent auf 7,74 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,11 Prozent auf 3,63 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ADTRAN (-3,90 Prozent auf 7,14 USD), Energiekontor (-1,39 Prozent auf 77,80 EUR), NORMA Group SE (-1,15 Prozent auf 15,52 EUR), KSB SE (-1,03 Prozent auf 578,00 EUR) und 1&1 (-0,90 Prozent auf 17,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die AUTO1-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 67 717 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,580 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at