Zuversicht in Frankfurt: SDAX klettert

Der SDAX wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 16 150,35 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 80,602 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,024 Prozent auf 16 144,94 Punkte an der Kurstafel, nach 16 148,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 083,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 270,72 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 16 719,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SDAX mit 17 022,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 405,80 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,30 Prozent zu. 18 206,72 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Formycon (+ 11,08 Prozent auf 23,05 EUR), Nagarro SE (+ 10,45 Prozent auf 64,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,88 Prozent auf 37,14 EUR), Energiekontor (+ 3,82 Prozent auf 35,30 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,36 Prozent auf 86,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Mutares (-5,61 Prozent auf 26,10 EUR), ProCredit (-4,27 Prozent auf 7,18 EUR), Dürr (-3,24 Prozent auf 19,74 EUR), STRATEC SE (-3,04 Prozent auf 20,70 EUR) und SCHOTT Pharma (-2,42 Prozent auf 18,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 479 621 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 6,250 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

