Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in Rot

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,57 Prozent tiefer bei 16 056,82 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 80,602 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,024 Prozent schwächer bei 16 144,94 Punkten, nach 16 148,75 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 270,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 040,74 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 16 719,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 022,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 13 405,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,62 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Formycon (+ 12,05 Prozent auf 23,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,34 Prozent auf 36,62 EUR), Nagarro SE (+ 8,05 Prozent auf 63,05 EUR), SMA Solar (+ 4,63 Prozent auf 32,54 EUR) und Energiekontor (+ 3,53 Prozent auf 35,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Mutares (-6,33 Prozent auf 25,90 EUR), ProCredit (-5,07 Prozent auf 7,12 EUR), Dürr (-3,73 Prozent auf 19,64 EUR), SCHOTT Pharma (-3,47 Prozent auf 18,34 EUR) und STRATEC SE (-3,28 Prozent auf 20,65 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 689 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,250 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Mit 10,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

