Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags

Für den LUS-DAX geht es am Mittag aufwärts.

Am Mittwoch steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,31 Prozent im Plus bei 18 416,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 436,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 353,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der LUS-DAX bei 18 165,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 740,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 21.08.2023, einen Wert von 15 645,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,49 Prozent auf 239,00 EUR), Porsche (+ 1,22 Prozent auf 69,88 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,21 Prozent auf 51,70 EUR), BASF (+ 1,07 Prozent auf 43,82 EUR) und adidas (+ 1,03 Prozent auf 216,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-0,62 Prozent auf 28,10 EUR), Rheinmetall (-0,52 Prozent auf 531,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,49 Prozent auf 265,70 EUR), RWE (-0,38 Prozent auf 31,42 EUR) und Hannover Rück (-0,36 Prozent auf 246,90 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 731 267 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

