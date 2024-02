Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 3 431,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 516,075 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,205 Prozent höher bei 3 421,75 Punkten in den Handel, nach 3 414,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 436,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 421,75 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 275,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 2 975,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der TecDAX mit 3 245,66 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,21 Prozent aufwärts. Bei 3 436,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 7,69 Prozent auf 10,24 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,67 Prozent auf 21,28 EUR), Energiekontor (+ 4,51 Prozent auf 74,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,14 Prozent auf 14,31 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 2,62 Prozent auf 32,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-1,62 Prozent auf 88,72 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 167,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,63 Prozent auf 110,05 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 342,30 EUR) und MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 64,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 046 165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 196,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at