Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 3 309,72 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 507,100 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 309,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 309,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 305,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 316,33 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der TecDAX auf 3 454,38 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 353,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 3 268,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 0,447 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 2,34 Prozent auf 9,85 EUR), Infineon (+ 1,86 Prozent auf 33,41 EUR), MorphoSys (+ 1,83 Prozent auf 66,85 EUR), Nemetschek SE (+ 1,03 Prozent auf 83,30 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 0,98 Prozent auf 46,45 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-1,57 Prozent auf 50,15 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 287,30 EUR), freenet (-1,33 Prozent auf 26,70 EUR), Siltronic (-1,14 Prozent auf 73,65 EUR) und QIAGEN (-0,84 Prozent auf 38,82 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 253 969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 203,097 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

