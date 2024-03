Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,10 Prozent auf 7 654,06 Punkte zu. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,369 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 646,16 Punkten in den Handel, nach 7 646,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 654,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 639,03 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,370 Prozent nach. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Stand von 7 681,01 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.12.2023, den Wert von 7 515,38 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 7 929,79 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,874 Prozent nach. Bei 7 764,37 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 3,88 Prozent auf 2,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,79 Prozent auf 92,94 GBP), Croda International (+ 2,44 Prozent auf 47,85 GBP), Experian (+ 1,31 Prozent auf 33,92 GBP) und Fresnillo (+ 1,28 Prozent auf 5,00 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Legal General (-3,21 Prozent auf 2,38 GBP), Antofagasta (-1,43 Prozent auf 17,52 GBP), GSK (-1,12 Prozent auf 16,65 GBP), Standard Chartered (-1,02 Prozent auf 6,81 GBP) und BAE Systems (-0,85 Prozent auf 12,69 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 6 881 379 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 185,197 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at