Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Letztendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,28 Prozent auf 42 215,73 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 16,871 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,625 Prozent fester bei 42 361,63 Punkten, nach 42 098,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 266,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 828,35 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,876 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 29.04.2025, bei 40 527,62 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2025, einen Stand von 43 840,91 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 29.05.2024, bei 38 441,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 0,416 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3,32 Prozent auf 208,18 USD), NVIDIA (+ 3,25 Prozent auf 139,19 USD), Amgen (+ 1,85 Prozent auf 283,54 USD), Chevron (+ 1,39 Prozent auf 137,91 USD) und Johnson Johnson (+ 0,75 Prozent auf 153,58 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-3,30 Prozent auf 266,92 USD), Home Depot (-1,16 Prozent auf 322,80 EUR), IBM (-0,60 Prozent auf 258,69 USD), Goldman Sachs (-0,59 Prozent auf 604,86 USD) und Nike (-0,55 Prozent auf 61,44 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 83 146 397 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,015 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,55 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

