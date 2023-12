Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 36 117,38 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,073 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,359 Prozent stärker bei 36 183,73 Punkten, nach 36 054,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 36 164,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 36 021,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,078 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 152,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34 500,73 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.12.2022, den Stand von 33 597,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 9,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 36 292,58 Punkte. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 7,16 Prozent auf 22,91 USD), Intel (+ 2,13 Prozent auf 42,15 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 48,26 USD), Apple (+ 1,01 Prozent auf 194,27 USD) und Walt Disney (+ 0,93 Prozent auf 92,35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-1,66 Prozent auf 103,88 USD), Nike (-1,12 Prozent auf 114,81 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 152,46 USD), Johnson Johnson (-0,78 Prozent auf 155,40 USD) und Travelers (-0,67 Prozent auf 181,91 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 14 457 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,791 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at