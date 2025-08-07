Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,66 Prozent tiefer bei 43 902,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,823 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 44 196,61 Punkte an der Kurstafel, nach 44 193,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 43 852,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 498,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,409 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 07.07.2025, einen Wert von 44 406,36 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.05.2025, einen Wert von 41 113,97 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2024, den Stand von 38 763,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,56 Prozent nach oben. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,03 Prozent auf 219,72 USD), NVIDIA (+ 1,28 Prozent auf 181,71 USD), Coca-Cola (+ 0,65 Prozent auf 69,96 USD), Amazon (+ 0,38 Prozent auf 223,17 USD) und Verizon (+ 0,24 Prozent auf 42,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3,12 Prozent auf 414,39 USD), Salesforce (-2,77 Prozent auf 242,28 USD), Walt Disney (-1,98 Prozent auf 112,89 USD), Visa (-1,77 Prozent auf 333,73 USD) und Travelers (-1,64 Prozent auf 263,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 573 238 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,725 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Merck-Aktie weist mit 8,91 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at