Schwacher Handel in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,51 Prozent schwächer bei 43 968,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17,823 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 44 196,61 Punkte an der Kurstafel, nach 44 193,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44 498,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 43 799,20 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,559 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 406,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41 113,97 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 38 763,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,18 Prozent auf 220,03 USD), Verizon (+ 1,42 Prozent auf 42,95 USD), Coca-Cola (+ 1,32 Prozent auf 70,43 USD), Merck (+ 1,17 Prozent auf 80,37 USD) und Boeing (+ 1,02 Prozent auf 227,33 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-3,33 Prozent auf 240,88 USD), Caterpillar (-2,48 Prozent auf 417,12 USD), Visa (-2,25 Prozent auf 332,09 USD), Walt Disney (-1,99 Prozent auf 112,88 USD) und JPMorgan Chase (-1,51 Prozent auf 286,94 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 676 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,725 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

