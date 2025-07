Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent fester bei 44 650,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,325 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,295 Prozent schwächer bei 44 327,13 Punkten, nach 44 458,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 44 775,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 372,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 866,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, wurde der Dow Jones mit 39 593,66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2024, den Stand von 39 721,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 5,33 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 3,07 Prozent auf 321,90 EUR), American Express (+ 2,49 Prozent auf 325,24 USD), McDonalds (+ 1,83 Prozent auf 298,39 USD), Goldman Sachs (+ 1,80 Prozent auf 709,12 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,78 Prozent auf 288,19 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,57 Prozent auf 263,97 USD), Walmart (-2,01 Prozent auf 94,86 USD), Verizon (-1,36 Prozent auf 42,03 USD), UnitedHealth (-1,12 Prozent auf 299,51 USD) und IBM (-0,93 Prozent auf 287,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37 855 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,387 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

