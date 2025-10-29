Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels

Der Dow Jones bleibt auch am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,53 Prozent auf 47 960,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,443 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 47 752,35 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 47 746,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 48 040,64 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,15 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 316,07 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 29.07.2025, mit 44 632,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 233,05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 13,13 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 13,17 Prozent auf 593,52 USD), NVIDIA (+ 4,44 Prozent auf 209,96 USD), Verizon (+ 2,14 Prozent auf 40,16 USD), Chevron (+ 0,79 Prozent auf 155,34 USD) und Apple (+ 0,27 Prozent auf 269,72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-2,28 Prozent auf 218,24 USD), Coca-Cola (-1,97 Prozent auf 68,78 USD), UnitedHealth (-1,57 Prozent auf 362,07 USD), McDonalds (-1,33 Prozent auf 302,33 USD) und Nike (-1,32 Prozent auf 66,54 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 25 880 886 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,201 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,40 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at