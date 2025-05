Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,70 Prozent auf 21 228,62 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,081 Prozent auf 21 097,46 Punkte an der Kurstafel, nach 21 080,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 21 256,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 046,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,428 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18 276,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 21 614,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 705,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 4,39 Prozent auf 62,75 USD), Palantir (+ 3,83 Prozent auf 125,20 USD), Tesla (+ 3,32 Prozent auf 345,74 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,00 Prozent auf 119,69 USD) und Constellation Energy (+ 2,70 Prozent auf 294,86 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-49,86 Prozent auf 40,84 USD), Enphase Energy (-19,64 Prozent auf 38,00 USD), Analog Devices (-4,41 Prozent auf 212,43 USD), Lucid (-3,43 Prozent auf 2,68 USD) und NXP Semiconductors (-3,07 Prozent auf 199,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 544 777 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,983 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

