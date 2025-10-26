NXP Semiconductors Aktie

NXP Semiconductors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

26.10.2025 07:01:06

Ausblick: NXP Semiconductors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NXP Semiconductors wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NXP Semiconductors 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,16 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NXP Semiconductors 3,25 Milliarden USD umsetzen können.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,15 Milliarden USD, gegenüber 12,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

NXP Semiconductors N.V. 192,50 4,62% NXP Semiconductors N.V.

