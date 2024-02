Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,90 Prozent höher bei 16 032,91 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2,08 Prozent auf 15 904,48 Punkte an der Kurstafel, nach 15 580,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 034,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 869,24 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 22.01.2024, bei 15 360,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 265,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 11 507,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,58 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 080,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell NVIDIA (+ 14,95 Prozent auf 775,56 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 12,50 Prozent auf 0,09 USD), Nice Systems (+ 10,41 Prozent auf 249,40 USD), Ebix (+ 10,00 Prozent auf 1,10 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 9,67 Prozent auf 183,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Sangamo Therapeutics (-7,69 Prozent auf 1,14 USD), Dixie Group (-7,06 Prozent auf 0,54 USD), Computer Programs and Systems (-6,41 Prozent auf 9,34 USD), EXACT Sciences (-5,45 Prozent auf 59,84 USD) und EMCORE (-4,99 Prozent auf 0,42 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 885 381 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,758 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 69,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

