Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 44 221,70 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,036 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 44 430,09 Punkte an der Kurstafel, nach 43 968,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 44 272,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 028,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 240,76 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.05.2025, einen Stand von 41 368,45 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.08.2024, den Wert von 39 446,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,32 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 4,45 Prozent auf 229,83 USD), Cisco (+ 2,95 Prozent auf 71,96 USD), UnitedHealth (+ 1,99 Prozent auf 249,54 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 155,44 USD) und Visa (+ 1,28 Prozent auf 336,34 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-2,67 Prozent auf 243,49 USD), McDonalds (-0,90 Prozent auf 305,15 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 73,79 USD), Amazon (-0,34 Prozent auf 222,38 USD) und Coca-Cola (-0,18 Prozent auf 70,31 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16 718 687 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2025 weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at