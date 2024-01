Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 15 153,27 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,443 Prozent stärker bei 15 122,38 Punkten in den Handel, nach 15 055,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15 165,93 Punkte, das Tagestief hingegen 15 087,20 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 003,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 186,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 10 852,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,62 Prozent zu Buche. Bei 15 165,93 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell EMCORE (+ 13,38 Prozent auf 0,59 USD), World Acceptance (+ 9,65 Prozent auf 133,35 USD), Radcom (+ 6,31 Prozent auf 8,25 USD), Landec (+ 3,67 Prozent auf 6,92 USD) und QUALCOMM (+ 3,21 Prozent auf 149,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-13,39 Prozent auf 2,62 USD), Nektar Therapeutics (-6,36 Prozent auf 0,52 USD), Westamerica Bancorp (-5,72 Prozent auf 49,13 USD), JetBlue Airways (-5,05 Prozent auf 4,80 USD) und Century Casinos (-4,56 Prozent auf 3,45 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 326 180 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,660 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at