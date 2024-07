Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

In New York ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent stärker bei 19 859,41 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,199 Prozent leichter bei 19 783,33 Punkten, nach 19 822,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 758,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 904,60 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 19 700,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der NASDAQ 100 17 471,47 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 15 425,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 5,44 Prozent auf 172,45 USD), CrowdStrike (+ 3,57 Prozent auf 273,33 USD), Amazon (+ 3,07 Prozent auf 188,15 USD), Datadog A (+ 2,97 Prozent auf 124,82 USD) und Broadcom (+ 2,20 Prozent auf 164,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil NXP Semiconductors (-9,19 Prozent auf 257,72 USD), Paccar (-8,19 Prozent auf 100,13 USD), Comcast (-4,76 Prozent auf 37,65 USD), ON Semiconductor (-4,07 Prozent auf 74,18 USD) und Analog Devices (-3,67 Prozent auf 231,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 063 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

