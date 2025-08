Amazon-Aktie im Blick: Amazon plant Wearable-Comeback - KI und Effizienz im Zentrum

• Amazon übernimmt das 2022 gegründete Startup Bee aus San Francisco• Das Wearable erkennt Gespräche, transkribiert und fasst zusammen• Konkurrenz kommt von Apple, Meta, OpenAI und Humane

Ein Armband, das zuhört und sortiert

Das Armband hört mit, schreibt mit - und soll den Alltag organisieren. Der Deal ist noch nicht abgeschlossen, wurde aber von Amazon gegenüber Medien bereits bestätigt und sorgt schon jetzt für viel Aufmerksamkeit.

Amazon setzt mit der Übernahme von Bee erneut auf ein Wearable. Das Gerät sieht harmlos aus - kaum größer als eine Uhrenschnalle, steckt aber voller Technik. Mikrofone und KI-Software sorgen dafür, dass Gespräche erkannt und in Echtzeit verschriftlicht werden. Die dazugehörige App wertet die Inhalte aus und erstellt zum Beispiel eine To-do-Liste, wenn in einem Meeting Aufgaben genannt wurden. Auch Kalender, Standortdaten und E-Mails können einbezogen werden, um die Vorschläge möglichst passend zu machen.

Auf der offiziellen Website von Bee liegt der Preis für das Armband bei etwa 50 US-Dollar. Bee verspricht eine Akkulaufzeit von 7 Tagen, eine Stummschaltfunktion sowie die Verfügbarkeit aller Funktionen in 40 Sprachen.

Neustart nach dem Halo-Flop

Für Amazon ist der Schritt mehr als ein Experiment. Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen seinen Fitness-Tracker "Halo" vom Markt genommen. Die Verkaufszahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück, auch die Datenschutzbedenken vieler Nutzerinnen und Nutzer spielten dabei eine Rolle. Jetzt also ein neuer Anlauf - mit einem anderen Ansatz. Statt Schrittzähler und Pulsmessung setzt Bee auf produktive Funktionen und sprachbasierte Assistenz.

Zwischen Alltagshilfe und Überwachung

So spannend das Konzept klingt, so sensibel ist das Thema. Ein Gerät, das Gespräche mithört, ruft zwangsläufig Kritiker auf den Plan. Laut aktuellen Datenschutzrichtlinien von Bee heißt es, dass Nutzer ihre Daten jederzeit löschen können und dass Audioaufnahmen nicht gespeichert oder für das KI-Training verwendet werden. Dennoch verweist TechCrunch auf mögliche Richtlinienänderungen unter Amazons Einfluss. Auch in der Vergangenheit war Amazon mit Alexa und den Überwachungskameras von Ring wiederholt in Datenschutzdebatten verwickelt. Die Frage, wie verantwortungsvoll mit den Daten umgegangen wird, dürfte den Erfolg des Produkts maßgeblich mitbestimmen.

Ein umkämpfter Zukunftsmarkt

Amazon ist nicht allein mit der Idee, künstliche Intelligenz tragbar zu machen. Apple entwickelt seine Watch stetig weiter, Meta setzt auf smarte Brillen in Kooperation mit Ray-Ban . OpenAI arbeitet an einem geheimen AI-Gerät mit Design-Legende Jony Ive. Und auch Humane hatte mit dem AI Pin ein ambitioniertes Produkt vorgestellt - das jedoch mit technischen Problemen und schlechter Presse zu kämpfen hatte.

Bee könnte in diesem Umfeld durch seine klare Funktionalität punkten. Die Kombination aus Spracherkennung, sinnvoller Auswertung und günstiger Hardware trifft einen Nerv - zumindest dann, wenn die Umsetzung hält, was die ersten Demos versprechen.

Redaktion finanzen.at