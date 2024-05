Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht schlussendlich Gewinne

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,15 Prozent auf 3 750,48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 119,777 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,015 Prozent auf 3 707,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 707,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 753,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 698,12 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,73 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der ATX auf 3 507,97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der ATX bei 3 406,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der ATX einen Stand von 3 139,74 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,92 Prozent. Bei 3 753,50 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,24 Prozent auf 22,60 EUR), BAWAG (+ 3,53 Prozent auf 60,15 EUR), Erste Group Bank (+ 2,50 Prozent auf 47,52 EUR), OMV (+ 1,50 Prozent auf 47,50 EUR) und voestalpine (+ 0,93 Prozent auf 26,14 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,54 Prozent auf 29,34 EUR), Vienna Insurance (-0,95 Prozent auf 31,20 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 147,40 EUR), Lenzing (-0,42 Prozent auf 35,65 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 790 237 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

