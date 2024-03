Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,57 Prozent auf 1 716,85 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 707,10 Punkten, nach 1 707,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 704,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 719,42 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,02 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 1 699,94 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Stand von 1 692,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 594,78 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,165 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Erste Group Bank (+ 2,49 Prozent auf 38,74 EUR), UBM Development (+ 1,93 Prozent auf 18,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 31,80 EUR), AMAG (+ 1,83 Prozent auf 27,80 EUR) und Verbund (+ 1,50 Prozent auf 67,45 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-6,08 Prozent auf 27,80 EUR), Marinomed Biotech (-4,25 Prozent auf 20,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,29 Prozent auf 8,22 EUR), FACC (-2,87 Prozent auf 5,76 EUR) und Rosenbauer (-2,81 Prozent auf 27,70 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 571 485 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,468 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

