Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im ATX

So performte der ATX am fünften Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich schloss der ATX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3 398,61 Punkten ab. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,726 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,036 Prozent stärker bei 3 399,45 Punkten in den Handel, nach 3 398,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 394,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 418,08 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,908 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 3 299,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 166,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, wies der ATX einen Stand von 3 289,14 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 19,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,48 Prozent auf 43,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,95 Prozent auf 24,10 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 38,74 EUR) und voestalpine (+ 1,06 Prozent auf 26,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-4,53 Prozent auf 81,05 EUR), EVN (-1,90 Prozent auf 28,35 EUR), Lenzing (-1,80 Prozent auf 32,80 EUR), CA Immobilien (-0,65 Prozent auf 30,40 EUR) und Andritz (-0,65 Prozent auf 53,85 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 788 916 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,965 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. BAWAG lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at