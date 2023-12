Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert nachmittags

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent höher bei 1 776,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,083 Prozent stärker bei 1 764,20 Punkten in den Handel, nach 1 762,74 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 781,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 764,10 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, stand der SLI bei 1 667,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 729,40 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 13.12.2022, einen Stand von 1 708,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2,08 Prozent auf 120,10 CHF), Sonova (+ 1,75 Prozent auf 262,00 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 252,70 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 81,62 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,59 Prozent auf 280,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-3,40 Prozent auf 1,89 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 98,47 CHF), Roche (-0,47 Prozent auf 252,50 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 325,70 CHF) und Lindt (-0,27 Prozent auf 10 880,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 948 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,333 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at