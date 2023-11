Freundlicher Handel in Zürich: So steht der SLI nachmittags

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,58 Prozent höher bei 1 717,62 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 1 712,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,72 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 709,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 719,42 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,870 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 1 616,73 Punkten bewertet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 1 711,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 696,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,17 Prozent nach oben. 1 810,36 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 2,08 Prozent auf 64,90 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 86,34 CHF), Geberit (+ 1,46 Prozent auf 485,50 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 1 131,50 CHF) und Temenos (+ 1,14 Prozent auf 70,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ams (-49,74 Prozent auf 1,46 CHF), Sandoz (-1,03 Prozent auf 26,03 CHF), Lindt (-0,91 Prozent auf 10 880,00 CHF), Julius Bär (-0,90 Prozent auf 48,31 CHF) und Givaudan (-0,70 Prozent auf 3 251,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 10 266 470 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 263,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die ams-Aktie mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent an der Spitze im Index.

