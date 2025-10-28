SIX-Handel SLI zum Start leichter

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,37 Prozent schwächer bei 2 033,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 2 032,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 030,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 035,94 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 1 956,41 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 1 986,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der SLI mit 1 996,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 0,58 Prozent auf 90,42 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 30,88 CHF), Temenos (+ 0,31 Prozent auf 63,75 CHF), Adecco SA (+ 0,27 Prozent auf 22,56 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 586,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-3,32 Prozent auf 99,73 CHF), Sika (-2,76 Prozent auf 163,85 CHF), ams-OSRAM (-1,37 Prozent auf 11,49 CHF), Julius Bär (-0,75 Prozent auf 52,84 CHF) und VAT (-0,73 Prozent auf 340,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 401 310 Aktien gehandelt. Mit 229,952 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,13 Prozent gelockt.

