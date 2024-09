Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 18 845,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 852,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 679,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 622,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 193,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 501,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,55 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 048,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 33,33 EUR), RWE (+ 3,09 Prozent auf 32,04 EUR), Zalando (+ 2,31 Prozent auf 27,45 EUR), BMW (+ 2,28 Prozent auf 75,32 EUR) und Continental (+ 2,18 Prozent auf 55,22 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 44,97 EUR), Merck (-0,92 Prozent auf 156,10 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 483,90 EUR), Commerzbank (-0,64 Prozent auf 15,58 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 486,20 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 729 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,549 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 Prozent an der Spitze im Index.

