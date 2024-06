Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 18 470,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 494,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 389,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 767,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 988,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Stand von 16 149,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,31 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 23,83 EUR), Bayer (+ 2,03 Prozent auf 27,63 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,70 Prozent auf 96,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,44 Prozent auf 466,30 EUR) und Daimler Truck (+ 1,32 Prozent auf 38,37 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Porsche Automobil vz (-6,49 Prozent auf 46,00 EUR), Porsche (-2,25 Prozent auf 72,02 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 89,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 109,40 EUR) und Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 245,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. 1 211 573 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,389 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at