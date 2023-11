Freundlicher Handel: MDAX steigt mittags

Das macht der MDAX am Mittag.

Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 1,44 Prozent nach oben auf 25 757,32 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 232,165 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 25 399,92 Punkte an der Kurstafel, nach 25 391,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 785,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 399,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2,03 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 09.10.2023, mit 25 230,59 Punkten bewertet. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, bei 28 026,16 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, den Stand von 24 279,49 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,11 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 10,11 Prozent auf 50,10 EUR), Befesa (+ 7,09 Prozent auf 29,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,30 Prozent auf 124,10 EUR), RATIONAL (+ 4,54 Prozent auf 610,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,28 Prozent auf 18,27 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-3,20 Prozent auf 27,22 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 51,50 EUR), Talanx (-2,00 Prozent auf 58,90 EUR), HOCHTIEF (-0,90 Prozent auf 94,00 EUR) und AIXTRON SE (-0,72 Prozent auf 27,72 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 483 459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,261 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2023 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

