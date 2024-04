Freundlicher Handel: MDAX steigt mittags

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent fester bei 26 945,26 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 250,674 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 26 719,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 703,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 719,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 083,28 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, lag der MDAX bei 26 408,29 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 26 296,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 340,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,398 Prozent zu. Bei 27 286,23 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 7,36 Prozent auf 1,91 EUR), EVOTEC SE (+ 5,86 Prozent auf 14,08 EUR), Siltronic (+ 5,43 Prozent auf 85,50 EUR), HelloFresh (+ 3,22 Prozent auf 6,66 EUR) und Aurubis (+ 3,22 Prozent auf 75,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Gerresheimer (-2,31 Prozent auf 99,25 EUR), CTS Eventim (-0,77 Prozent auf 83,45 EUR), HUGO BOSS (-0,72 Prozent auf 52,10 EUR), AIXTRON SE (-0,45 Prozent auf 22,36 EUR) und Nordex (-0,38 Prozent auf 13,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2 401 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,037 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2024 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at