Freundlicher Handel: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Am Mittwoch verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,21 Prozent auf 26 947,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 262,300 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,172 Prozent stärker bei 26 670,38 Punkten, nach 26 624,52 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 670,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 947,28 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,003 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2024, den Stand von 25 201,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 252,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wurde der MDAX mit 25 230,59 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,406 Prozent zu. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,96 Prozent auf 13,76 EUR), Gerresheimer (+ 3,98 Prozent auf 80,95 EUR), Delivery Hero (+ 3,20 Prozent auf 40,30 EUR), thyssenkrupp (+ 3,17 Prozent auf 3,35 EUR) und JENOPTIK (+ 3,05 Prozent auf 29,02 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Hypoport SE (-3,74 Prozent auf 283,00 EUR), AIXTRON SE (-3,36 Prozent auf 14,69 EUR), Bechtle (-1,41 Prozent auf 37,76 EUR), Siltronic (-0,69 Prozent auf 65,20 EUR) und HENSOLDT (+ 0,00 Prozent auf 29,84 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3 315 809 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,709 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

