Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,43 Prozent aufwärts auf 21 874,43 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,880 Prozent auf 21 756,23 Punkte an der Kurstafel, nach 21 566,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21 756,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 943,04 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 21 289,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 383,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 330,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,29 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 21 943,04 Punkten. Bei 20 538,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15,48 Prozent auf 179,23 USD), Netflix (+ 9,91 Prozent auf 955,84 USD), Palantir (+ 4,79 Prozent auf 76,57 USD), NVIDIA (+ 4,62 Prozent auf 147,34 USD) und Microsoft (+ 3,87 Prozent auf 445,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,55 Prozent auf 2,73 USD), MicroStrategy (-3,60 Prozent auf 375,09 USD), Exelon (-2,44 Prozent auf 39,46 USD), Mondelez (-2,26 Prozent auf 56,30 USD) und Baker Hughes (-1,85 Prozent auf 46,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 366 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,312 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at