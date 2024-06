Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mittags fester

Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 19 582,24 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,101 Prozent auf 19 557,22 Punkte an der Kurstafel, nach 19 576,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 626,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 534,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,36 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.05.2024, einen Stand von 18 322,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 014,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 005,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 18,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 19 639,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Adobe (+ 14,45 Prozent auf 525,04 USD), Netflix (+ 2,80 Prozent auf 671,55 USD), Atlassian A (+ 1,87 Prozent auf 158,93 USD), Zscaler (+ 1,83 Prozent auf 184,36 USD) und DexCom (+ 1,41 Prozent auf 115,41 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Align Technology (-5,67 Prozent auf 255,89 USD), ON Semiconductor (-4,25 Prozent auf 71,85 USD), Constellation Energy (-3,72 Prozent auf 211,74 USD), ASML (-3,29 Prozent auf 1 018,11 USD) und Fastenal (-3,14 Prozent auf 62,27 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 982 592 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,057 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

