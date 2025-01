Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der NASDAQ 100 gewann schlussendlich an Wert.

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2,31 Prozent auf 21 237,85 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,50 Prozent auf 21 067,81 Punkte an der Kurstafel, nach 20 757,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21 286,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21 024,27 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21 780,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 159,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16 832,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 1,25 Prozent zu. Bei 21 703,49 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 8,04 Prozent auf 428,22 USD), Intuitive Surgical (+ 7,65 Prozent auf 580,11 USD), Micron Technology (+ 5,99 Prozent auf 103,19 USD), MicroStrategy (+ 5,39 Prozent auf 360,62 USD) und Arm (+ 5,24 Prozent auf 147,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lululemon Athletica (-3,11 Prozent auf 376,66 USD), Monster Beverage (-1,68 Prozent auf 49,26 USD), Biogen (-1,44 Prozent auf 141,00 USD), ASML (-1,36 Prozent auf 726,30 USD) und Mondelez (-0,81 Prozent auf 56,64 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 079 486 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,405 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at