Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Mittwoch zum Handelsende.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 20 174,05 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 20 172,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 159,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20 036,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 200,59 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,943 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19 423,06 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20 398,62 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 172,73 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 5,26 Prozent auf 8,00 USD), Constellation Energy (+ 5,13 Prozent auf 279,80 USD), Micron Technology (+ 4,72 Prozent auf 109,24 USD), Cisco (+ 4,25 Prozent auf 56,38 USD) und DexCom (+ 4,17 Prozent auf 69,90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen ASML (-6,42 Prozent auf 683,52 USD), KLA-Tencor (-3,55 Prozent auf 682,59 USD), Applied Materials (-3,37 Prozent auf 184,59 USD), Synopsys (-3,13 Prozent auf 501,35 USD) und Illumina (-2,52 Prozent auf 143,89 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 48 445 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,233 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at