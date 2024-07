Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Freitagmittag Kursgewinne.

Um 18:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,78 Prozent auf 18 330,97 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 18 200,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 188,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 335,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 197,14 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,13 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 187,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 248,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 791,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 24,14 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 335,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 30,00 Prozent auf 0,21 CHF), Video Display (+ 9,52 Prozent auf 1,15 USD), 3D Systems (+ 5,13 Prozent auf 3,18 USD), Cutera (+ 3,10 Prozent auf 1,33 USD) und Intel (+ 3,01 Prozent auf 32,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ebix (-56,20 Prozent auf 0,00 USD), Compugen (-6,89 Prozent auf 1,56 USD), Dixie Group (-6,08 Prozent auf 0,59 USD), Lifetime Brands (-5,84 Prozent auf 7,41 USD) und Schnitzer Steel Industries (-5,48 Prozent auf 15,01 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 977 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,164 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at