Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Anleger greifen mittags zu

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,94 Prozent fester bei 15 752,50 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,978 Prozent stärker bei 15 758,11 Punkten, nach 15 605,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 763,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 604,73 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,59 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Wert von 16 240,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der NASDAQ Composite 15 628,95 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 12 080,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,68 Prozent nach oben. 16 538,86 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FormFactor (+ 14,69 Prozent auf 50,45 USD), TTM Technologies (+ 12,12 Prozent auf 16,56 USD), QUALCOMM (+ 9,49 Prozent auf 179,68 USD), Radcom (+ 9,35 Prozent auf 9,47 USD) und MicroStrategy (+ 8,14 Prozent auf 1 112,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen NetGear (-19,48 Prozent auf 12,03 USD), Arundel (-13,25 Prozent auf 0,13 CHF), Digi International (-12,79 Prozent auf 26,79 USD), Enzon Pharmaceuticals (-11,56 Prozent auf 0,08 USD) und Powell Industries (-6,81 Prozent auf 158,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 720 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

