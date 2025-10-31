Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Langfristige Performance
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Digi International-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Digi International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,752 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 294,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 194,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 1,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!