Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Rentables Digi International-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Digi International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Digi International-Anteile betrug an diesem Tag 32,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, befänden sich nun 31,250 Digi International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Digi International-Anteile wären am 06.11.2025 1 110,94 USD wert, da der Schlussstand 35,55 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +11,09 Prozent.
Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Digi International
|30,60
|-0,65%
